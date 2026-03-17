Il Milan sta valutando l’acquisto di un difensore, Gimenez, che potrebbe rafforzare la linea difensiva e contribuire alla fase offensiva. Il giocatore, proveniente dall’Atletico Madrid, è considerato un elemento versatile e pronto a inserirsi nel sistema di gioco di Allegri. La trattativa tra le parti è in corso e il club rossonero aspetta sviluppi sul suo arrivo.

Milan, Gimenez è tornato ad allenarsi in gruppo dalla scorsa settimana. Un segnale importantissimo dopo l'operazione alla caviglia di fine dicembre che lo ha messo fuori uso per praticamente tre mesi. Un'assenza pesante per l'attacco dei rossoneri che hanno perso una punta di ruolo in un reparto che non può contare su tante alternative da quel punto di vista, anzi. Lo sappiamo tutti che nel 3-5-2 di Allegri Leao e Pulisic sono adattati da prime punte, ma non è il loro lavoro primario. Lo si vede soprattutto con il portoghese che si sta impegnando a migliorare con movimenti anche buoni, ma che ancora non riesce bene a giocare con la squadra e spalle alla porta con la pressione del difensore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Perché Gimenez può essere la soluzione ai problemi di Allegri: il Milan lo aspetta

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