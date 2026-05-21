Palermo Conte e Schlein a Capaci | memoria e politica si incontrano

A Capaci, due figure politiche sono arrivate per ricordare le vittime della strage del 1992, un momento simbolico che lega memoria e impegno pubblico. La visita si è concentrata sul ricordo degli attentati e sulla riflessione sulle periferie della città, dove spesso si concentrano problemi sociali e di sicurezza. La presenza di questi leader politici ha attirato l’attenzione sulla loro partecipazione alle prossime elezioni e sui rapporti tra il ricordo degli eventi e le questioni attuali delle zone più svantaggiate di Palermo.

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