Torna il Donizetti Guitar Festival una dichiarazione d’amore a sei corde

Dal 6 al 26 maggio a Bergamo si svolgerà il «Donizetti Guitar Festival», un evento dedicato alla chitarra che prevede concerti, masterclass e la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge in vari luoghi della città e coinvolge musicisti di fama internazionale. Per tutto il mese, appassionati e professionisti avranno l’opportunità di assistere a esibizioni e incontri formativi nel settore musicale.

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