Palermo-Catanzaro rissa in tribuna | cosa è successo

Da lapresse.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Palermo e Catanzaro, valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, si è verificata una rissa in tribuna. L’incidente è avvenuto ieri sera allo stadio Barbera, nel capoluogo siciliano. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui partecipanti, ma l’evento ha interrotto temporaneamente il match e ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza. La partita è poi ripresa regolarmente dopo la gestione della situazione.

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Una vera e propria rissa è scoppiata in tribuna durante Palermo-Catanzaro, semifinale di ritorno playoff di Serie B giocata ieri sera allo stadio Barbera del capoluogo siciliano. La partita è stata vinta dai rosanero con un 2-0 che non è servito però a ribaltare il 3-0 dell’andata. Al termine del match, in tribuna è scoppiata una rissa che ha coinvolto diverse persone tra cui anche dirigenti delle squadre. Tra chi ha assistito alla scena anche il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito. “Scene indecorose”, ha commentato il presidente del club calabrese Floriano Noto. A brawl broke out at the Catanzaro vs Palermo Serie A promotion playoff match. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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