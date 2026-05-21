Palermo-Catanzaro rissa in tribuna | cosa è successo

Durante la partita tra Palermo e Catanzaro, valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, si è verificata una rissa in tribuna. L’incidente è avvenuto ieri sera allo stadio Barbera, nel capoluogo siciliano. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui partecipanti, ma l’evento ha interrotto temporaneamente il match e ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza. La partita è poi ripresa regolarmente dopo la gestione della situazione.

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