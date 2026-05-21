Durante la partita tra Palermo e Catanzaro, si è verificata una rissa tra dirigenti e tifosi nelle tribune. L’incidente ha coinvolto diversi individui, con momenti di tensione visibile nel settore ospiti. La gara si è conclusa con una sconfitta per i calabresi, che hanno perso 2-0 contro i rosanero, ma si sono qualificati in finale di playoff grazie al risultato dell’andata, che era di 3-0 a loro favore. La tensione tra le parti si è protratta oltre il termine del match.

La notte più dolce degli ultimi 40 anni del Catanzaro è una sconfitta. Paradosso da playoff di Serie B: i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma vanno in finale per la A forti del 3-0 dell'andata. Al Barbera, però, si sono registrati momenti grande tensione: nella tribuna autorità è infatti scoppiata un’accesa discussione tra dirigenti e tifosi, finita in rissa. Tra i presenti, anche il direttore sportivo Polito. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al parapiglia, ma secondo le prime ricostruzioni la situazione sarebbe rapidamente degenerata costringendo l’intervenuto del personale e degli steward, ma senza riuscire a riportare la calma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi: ecco cosa è successo

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Palermo-Catanzaro, rissa sugli spalti tra dirigenti del club calabrese e tifosi rosanero

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