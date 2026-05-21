Palermo-Catanzaro rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi | ecco cosa è successo

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Palermo e Catanzaro, si è verificata una rissa tra dirigenti e tifosi nelle tribune. L’incidente ha coinvolto diversi individui, con momenti di tensione visibile nel settore ospiti. La gara si è conclusa con una sconfitta per i calabresi, che hanno perso 2-0 contro i rosanero, ma si sono qualificati in finale di playoff grazie al risultato dell’andata, che era di 3-0 a loro favore. La tensione tra le parti si è protratta oltre il termine del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La notte più dolce degli ultimi 40 anni del Catanzaro è una sconfitta. Paradosso da playoff di Serie B: i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma vanno in finale per la A forti del 3-0 dell'andata. Al Barbera, però, si sono registrati momenti grande tensione: nella tribuna autorità è infatti scoppiata un’accesa discussione tra dirigenti e tifosi, finita in rissa. Tra i presenti, anche il direttore sportivo Polito. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al parapiglia, ma secondo le prime ricostruzioni la situazione sarebbe rapidamente degenerata costringendo l’intervenuto del personale e degli steward, ma senza riuscire a riportare la calma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

palermo catanzaro rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi ecco cosa 232 successo
© Gazzetta.it - Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi: ecco cosa è successo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Palermo-Catanzaro, rissa sugli spalti tra dirigenti del club calabrese e tifosi rosanero

Video Palermo-Catanzaro, rissa sugli spalti tra dirigenti del club calabrese e tifosi rosanero

Sullo stesso argomento

Rocchi aggredito in tribuna: cosa è successo in Carrarese-CatanzaroInsulti, minacce, soldi falsi sventolati nei confronti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi: ecco cosa è successo nella tribuna di Carrara al...

Caos in Arabia: autogol al 98? e rissa tra tifosi e VIP in tribuna? Domande chiave Come può l'Al-Hilal recuperare cinque punti nelle ultime due giornate? Perché l'errore di Bento ha distrutto il sogno di Cristiano...

palermo catanzaro palermo catanzaro rissa inRissa in tribuna durante Palermo-Catanzaro: tensione tra tifosi rosanero e la delegazione calabrese, coinvolto anche il direttore sportivo PolitoMomenti di grande tensione al 'Barbera' durante il ritorno della semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, scontro fisico sfiorato tra la delegazione calabrese e alcuni tifosi rosanero in ... calciomercato.com

Rissa in tribuna, la moglie e il figlio del ds del Catanzaro in ospedale: aggrediti pure i genitori di AquilaniA fine primo tempo alcuni tifosi del Palermo si sono resi protagonisti di episodi di violenza contro i familiari di Ciro Polito, direttore sportivo dei calabresi. Lo stesso dirigente li ha accompagnat ... palermotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web