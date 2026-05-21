Durante la partita tra Palermo e Catanzaro, si sono verificati momenti di tensione nelle tribune, con scontri tra i tifosi che hanno causato il coinvolgimento di diversi spettatori. In un episodio, un uomo è svenuto nel corso dell’evento, senza ulteriori dettagli sulla causa. Le autorità stanno indagando sui partecipanti agli scontri, e si cerca di capire chi siano i familiari di una persona coinvolta nelle tensioni. Inoltre, un collaboratore legato alla squadra ospite ha perso conoscenza durante il match.

? Domande chiave Chi sono i familiari di Polito coinvolti negli scontri in tribuna?. Come ha fatto il collaboratore di Aquilani a svenire durante la gara?. Perché la sicurezza non è riuscita a proteggere i settori riservati?. Quali sanzioni disciplinari attenderanno le società per i petardi lanciati?.? In Breve Scontri in tribuna centrale coinvolgono i familiari del direttore sportivo Polito.. Un collaboratore del tecnico Aquilani sviene per la forte tensione.. Petardi lanciati verso il terreno di gioco al fischio finale.. Autorità valuteranno ripercussioni disciplinari e sicurezza per le delegazioni tecniche.. Tensioni e disordini hanno scosso lo stadio durante la semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro, con scontri che hanno coinvolto anche i familiari del direttore sportivo Polito in tribuna centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo-Catanzaro, caos in tribuna: scontri e un uomo svenuto

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