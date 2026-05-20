Petardi in campo rissa e ospiti scortati fuori | caos in Palermo-Catanzaro

Al termine della partita tra Palermo e Catanzaro, si sono verificati episodi di tensione nello stadio. Durante i minuti finali, sono stati lanciati petardi in campo e sono nate alcune risse tra i tifosi. Diversi ospiti presenti nell’impianto sono stati accompagnati fuori dagli steward per motivi di sicurezza. La squadra di casa ha concluso la partita con una vittoria di 2-0, ma l’eliminazione dalla semifinale playoff è stata confermata dal punteggio complessivo di 3-0 a favore degli avversari.

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(Adnkronos) – Caos al termine di Palermo-Catanzaro. Oggi, mercoledì 20 maggio, i rosanero hanno vinto il ritorno della semifinale playoff per 2-0, ma sono stati eliminati dalla squadra di Aquilani in virtù del 3-0 maturato all'andata. Al momento del triplice fischio dell'arbitro Marcenaro, in campo e sugli spalti la tensione è salita alle stelle. La rabbia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Pohjanpalo segna, ospiti chiedono fuorigioco: proteste in Palermo-Catanzaro Palermo-Catanzaro, blindato il Barbera: vietato l’accesso agli ospiti? Cosa sapere Il Gos blocca il settore ospiti dello stadio Barbera per Palermo-Catanzaro di venerdì. Petardi in campo, rissa e ospiti scortati fuori: caos in Palermo-CatanzaroCaos al termine di Palermo-Catanzaro. Oggi, mercoledì 20 maggio, i rosanero hanno vinto il ritorno della semifinale playoff per 2-0, ma sono stati eliminati dalla squadra di Aquilani in virtù del 3-0 ... adnkronos.com DIRETTA | Palermo Catanzaro (risultato finale 2-0): non basta il raddoppio di Modesto! (20 maggio 2026)Diretta Palermo Catanzaro, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la gara di ritorno delle semifinali playoff della Serie B stagione 2025/2026. ilsussidiario.net