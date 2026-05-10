Dieci anni di BASE e inizia la Fiestas

Il 23 maggio, BASE Milano celebra i suoi dieci anni di attività con l’evento “Fiestas”. La festa si svolgerà in città e sarà aperta a tutti, offrendo musica dal vivo e incontri tra i partecipanti. L’iniziativa rappresenta un momento di festeggiamento per la decade di attività dell’ente, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale. L’evento si terrà nel cuore della città e durerà tutta la giornata.

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BASE Milano si prepara a festeggiare i suoi primi dieci anni con “ Fiestas “, sabato 23 maggio. Una grande festa aperta alla città, con musica e incontri. Non solo un anniversario, ma un passaggio simbolico: la chiusura di un primo ciclo e l’apertura di una nuova fase nella storia del centro culturale. BASE guarda avanti e si interroga sul proprio ruolo nei prossimi anni: non soltanto luogo di programmazione culturale, ma infrastruttura urbana abitabile, presidio permanente e spazio di relazione quotidiana. Con Fiestas prende ufficialmente il via anche l’ Estate di BASE che, per la prima volta, non chiuderà durante i mesi estivi. Una scelta che rafforza la vocazione di BASE come luogo da attraversare ma soprattutto da vivere: per lavorare, studiare, sostare, incontrarsi e partecipare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dieci anni di BASE e inizia la Fiestas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Zeppole Fritte di #sangiuseppe - Cucina con Beppe Notizie correlate Dieci ragazze uccise in dieci anni: il mistero del "mostro" di Modena e di quattro decenni d'indifferenzaTra l'agosto del 1985 ed il gennaio 1995, nella Provincia di Modena alcune ragazze vennero uccise, o per meglio dire brutalmente assassinate. “Dieci volte dieci anni. Conversazioni architettoniche sulla Grande Genova” a Palazzo DucaleRaccontare Genova significa attraversarne le trasformazioni, leggere nei suoi quartieri, nelle infrastrutture e nei paesaggi urbani le tracce di un...