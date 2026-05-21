A Subotica, città nel nord della Serbia, si trova un edificio noto come Palazzo Raichle, esempio di architettura Art Nouveau. Costruito all’inizio del XX secolo, questo palazzo ha attirato l’attenzione non solo per il suo stile, ma anche per la vicenda che lo riguarda. La struttura è al centro di una storia che coinvolge il suo progettista, il quale, dopo aver realizzato l’edificio, si trovò in difficoltà finanziarie e personali. La vicenda si intreccia con le vicende storiche e sociali del periodo, rendendo l’edificio parte di un racconto più ampio.

C’è un edificio a Subotica, città nel nord della Serbia, che racchiude in sé una delle storie più affascinanti e malinconiche dell’architettura europea del Novecento. Il Palazzo Raichle non è semplicemente un edificio: è la materializzazione ossessiva di un sogno, il monumento alla grandiosità di un uomo che amava la bellezza più di quanto amasse la propria stabilità finanziaria. Un architetto visionario tra folk art e modernismo. Ferenc Raichle era uno degli architetti più promettenti dell’Ungheria di inizio Novecento, operante in quella stagione di straordinaria effervescenza culturale che aveva trasformato Budapest in una delle capitali europee dell’Art Nouveau. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Palazzo Raichle di Subotica: il capolavoro Art Nouveau che mandò in rovina il suo architetto

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