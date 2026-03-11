Aveiro la città dei canali e dell’Art Nouveau che il Portogallo custodisce con orgoglio

Aveiro, nota come la città dei canali e dell’Art Nouveau, è una località portoghese che si distingue per i suoi canali navigabili e gli edifici in stile Art Nouveau. La città è famosa per le sue barche tradizionali, chiamate moliceiros, utilizzate per il trasporto e il turismo lungo i canali. Le strade di Aveiro sono costeggiate da case colorate e dettagli decorativi che richiamano l’epoca d’oro del movimento artistico.

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano esistere al di fuori del tempo ordinario, sospesi tra il riflesso dell’acqua e il profumo del sale. Aveiro, sulla costa atlantica del Portogallo, è uno di questi. A circa 75 chilometri a sud di Porto, questa città di poco più di 78.000 abitanti custodisce un’identità stratificata e complessa, costruita sui canali, sulle facciate dipinte, sul Liberty di inizio Novecento e sulla dolcezza ancestrale dei suoi dolci tradizionali. Chiamarla semplicemente “la Venezia portoghese” sarebbe riduttivo — quasi un torto — perché Aveiro ha una voce propria, un carattere che non imita nessuno. I moliceiros: imbarcazioni di legno e memoria collettiva. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

