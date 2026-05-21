Palau punta alle stelle | arriva il planetario mobile nelle piazze

A Palau sta per essere installato un planetario mobile che sarà portato nelle piazze del paese. Le autorità hanno comunicato che le persone con disabilità potranno accedere alle simulazioni del cielo grazie a specifici strumenti di supporto. Sono state annunciate collaborazioni con alcune scuole locali che parteciperanno a laboratori scientifici immersivi, offrendo ai giovani un’opportunità di esplorare l’astronomia in modo pratico. Il progetto mira a coinvolgere diverse fasce della comunità e a promuovere la conoscenza del cosmo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come accederanno le persone con disabilità alle simulazioni del cosmo?. Quali scuole locali parteciperanno ai laboratori scientifici immersivi?. Dove si sposterà il planetario itinerante per raggiungere i cittadini?. Perché l'amministrazione ha scelto la modalità itinerante per la cultura?.? In Breve Progetto Arte e Scienza in Piazza 2026 attivo entro fine anno corrente.. Percorsi didattici dedicati agli studenti Anna Compagnone e Falcone-Borsellino.. Aperture serali gratuite per garantire accessibilità totale alla cittadinanza di Palau.. Attività itineranti della durata stimata tra tre e cinque giorni negli spazi comunali.. La Giunta comunale di Palau ha approvato il progetto Arte e Scienza in Piazza 2026, un’iniziativa che porterà un planetario digitale mobile nei luoghi della comunità entro la fine dell’anno corrente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palau punta alle stelle: arriva il planetario mobile nelle piazze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Viaggio tra le galassie”: al Planetario una notte di ossrvazione immersi nelle stelleUna serata dedicata alle galassie, al cielo profondo e all’osservazione astronomica nel cuore del cielo primaverile. Festa della mamma: la prevenzione arriva nelle piazze con test gratuitiA Ronciglione, Caprarola, Capranica e Sutri la prevenzione torna ad abitare le piazze, nel segno della Festa della Mamma.