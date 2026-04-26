Festa della mamma | la prevenzione arriva nelle piazze con test gratuiti

In occasione della Festa della Mamma, alcune piazze delle città di Ronciglione, Caprarola, Capranica e Sutri ospitano iniziative di prevenzione con test gratuiti rivolti alla popolazione. Le attività si svolgono in spazi pubblici e sono aperte a tutti, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sulla salute. L’evento si inserisce nelle celebrazioni dedicate alle madri, portando servizi sanitari direttamente nelle strade.

A Ronciglione, Caprarola, Capranica e Sutri la prevenzione torna ad abitare le piazze, nel segno della Festa della Mamma. Non è soltanto un'iniziativa sanitaria, ma un gesto concreto che riporta la medicina vicino alle persone, là dove la vita quotidiana scorre tra famiglie, lavoro e comunità. È qui che la salute smette di essere un concetto astratto e diventa presenza, ascolto, possibilità. In questo spirito nasce il progetto promosso dalla Vite Senza Paura Onlus e reso possibile dalla Fondazione Artemisia, con la collaborazione della Fondazione Villa Maraini e della Croce Rossa Italiana, sostenuto dai Comuni coinvolti. Un'alleanza che mette insieme competenze, esperienza e sensibilità sociale, con un obiettivo chiaro: garantire a tutte le donne un accesso semplice e gratuito alla prevenzione.🔗 Leggi su Iltempo.it

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