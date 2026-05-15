Viaggio tra le galassie | al Planetario una notte di ossrvazione immersi nelle stelle

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata al planetario dedicata alle galassie e al cielo profondo nel periodo primaverile. L'evento ha offerto l’opportunità di osservare da vicino le stelle e le costellazioni, con una particolare attenzione alle strutture più lontane e misteriose dell’universo. Durante la serata, sono stati utilizzati strumenti ottici e proiettori specializzati per mostrare immagini e dettagli delle regioni più remote dello spazio. L’evento ha coinvolto appassionati e curiosi di tutte le età, pronti a scoprire i segreti del cielo notturno.

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Una serata dedicata alle galassie, al cielo profondo e all’osservazione astronomica nel cuore del cielo primaverile. Venerdì 15 maggio il Planetario di Agrigento organizza “Viaggio tra le galassie”, un’esperienza tra divulgazione scientifica, osservazioni al telescopio e scoperta delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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