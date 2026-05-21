Pagliuca in presa sicura su Italiano | Ottimo lavoro il suo | spero resti
Un dirigente sportivo ha espresso parole positive nei confronti dell’allenatore di una squadra di calcio, sottolineando di sperare che rimanga alla guida della squadra anche nella prossima stagione. Ha commentato che, nonostante i risultati di questa annata possano essere soggetti a valutazioni diverse, l’allenatore ha svolto un buon lavoro e si augura che continui nel ruolo. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche durante un’intervista rilasciata ai media sportivi.
"Sinceramente mi auguro che Italiano resti. Al di là del giudizio che si può dare di questa stagione anche quest’anno ha fatto un ottimo lavoro". Nel gioco a incastri che in questi giorni accosta anche al tecnico di Ribera un numero imprecisato di panchine (oltre a quella del Bologna, va da sé) Gianluca Pagliuca vota senza esitazioni ‘Italiano sì’. L’ex leggenda dei pali lo fa nella settimana corta che porta a Bologna-Inter, due dei suoi tre amori calcistici (il terzo è la Sampdoria). E alla vigilia di una spedizione mondiale che lo vedrà protagonista. Pagliuca, cominciamo da qui: l’Italia al Mondiale non andrà, lei sì. "Così è un po’ esagerato però sì, nella prima settimana di giugno volerò oltreoceano insieme alle ‘Legends’ azzurre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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