Pagliuca in presa sicura su Italiano | Ottimo lavoro il suo | spero resti

Un dirigente sportivo ha espresso parole positive nei confronti dell’allenatore di una squadra di calcio, sottolineando di sperare che rimanga alla guida della squadra anche nella prossima stagione. Ha commentato che, nonostante i risultati di questa annata possano essere soggetti a valutazioni diverse, l’allenatore ha svolto un buon lavoro e si augura che continui nel ruolo. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche durante un’intervista rilasciata ai media sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui