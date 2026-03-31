Pnrr ottimo lavoro la Bce certifica il primato italiano | Miglioramenti robusti ed economicamente significativi

La Bce ha riconosciuto i miglioramenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attestando che sono stati raggiunti miglioramenti robusti e di rilievo economico. Il riconoscimento segue un periodo di attività del governo volta a rafforzare gli interventi previsti dal piano. La certificazione della Bce si inserisce in un quadro di valutazioni positive sull’andamento delle riforme e degli investimenti italiani.

Pnrr, ottimo lavoro. Il sigillo della Bce sul Pnrr italiano arriva a coronamento di un’azione seria e costante del governo. “Riscontriamo per l’Italia un miglioramento della qualità istituzionale indotto dal Rrf ( Recovery and Resilience Facility) solido e quantitativamente rilevante”. E’ quanto si rileva in un working paper della Banca centrale europea che analizza l’impatto avuto dalla Recovery and Resilience Facility: ovvero il fondo europeo attivato nel 2021 e che finanzia i programmi nazionali, nel caso dell’Italia il Pnrr. L’analisi dello staff Bce prende in considerazione i progressi realizzati fino alla fine del 2024. Secondo lo studio, dunque, il programma Next Generation Eu “sta producendo effetti positivi rilevanti sulla qualità delle istituzioni in Italia, con implicazioni favorevoli per la crescita di lungo periodo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pnrr ottimo lavoro, la Bce certifica il primato italiano: “Miglioramenti robusti ed economicamente significativi” Articoli correlati Leggi anche: Lavoro, Scarpetta (Ocse): in Italia miglioramenti significativi Regione Sicilia prima in Italia per mobilità Erasmus+ PNRR: il report Indire certifica il successo di 229 istituti scolastici in esperienze internazionaliLa Regione Sicilia guida la classifica italiana delle mobilità Erasmus+ PNRR, coinvolgendo 229 scuole in esperienze formative internazionali... Contenuti utili per approfondire su Pnrr ottimo Temi più discussi: PNRR - Programma GOL: Giovedì 2 aprile webinar su Piano Integrato Autoimpiego; Atzori incontra le OO.SS. (comparto) per un saluto: dialogo per raggiungere gli obiettivi PNRR; PNRR, il piano verso il rush finale. Il Mase: Siamo in linea, ma ora serve il massimo sforzo; Stabilizzazione dei precari PNRR: 6919 posti per l’ufficio per il processo. Pnrr: a 6 mesi dalla conclusione del Piano ancora da spendere il 46% delle risorse. Lo studio Uil fotografa ‘’un andamento a effetto moviola’’Con i dati aggiornati al 26 febbraio 2026, la spesa del PNRR si attesta a 104,6 miliardi di euro (il 53,8% del totale), su un totale di risorse provenienti dall’Europa pari a 194,4 miliardi di euro. e ... ildiariodellavoro.it Pnrr, speso solo il 13% per il lavoro: 6 bandi su 10 non rispettano quote giovani e donneIl rapporto Assonime-Openpolis evidenzia ritardi nel Pnrr: spesi 550 milioni su 4,6 miliardi. Il 64% dei bandi non prevede le quote rosa ... quifinanza.it Lo stato di attuazione delle misure Pnrr dedicate all’occupazione evidenzia ritardi significativi nella spesa e criticità strutturali, in particolare sul rispetto delle quote destinate a giovani e donne. Il Nord più avanti del Sud, spesa ferma al 13% e ritardo delle politi - facebook.com facebook