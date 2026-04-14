Un rappresentante di un partito di sinistra ha espresso il desiderio di incontrare la presidente del Consiglio, riconoscendone i risultati ottenuti. Ha commentato che la leader ha contribuito a ristabilire la stabilità in Italia, che secondo lui non era scontata. La sua dichiarazione sono arrivate poco dopo che la stessa politica ha ricevuto apprezzamenti da un esponente di un altro schieramento politico. La sinistra italiana ora si trova senza questa figura di riferimento.

«Vorrei incontrare Meloni personalmente, ha ottenuto grandi risultati. È stata in grado di ristabilire la stabilità in un Paese dove non era propriamente all’ordine del giorno. Sta facendo un ottimo lavoro». A dirlo è stata la nuova icona della sinistra italiana, quel Peter Magyar che ha battuto Viktor Orban in Ungheria e che subito tutto il campo largo ha adottato come simbolo della «sconfitta del sovranismo» a livello europeo, ma soprattutto italiano. Magyar loda Meloni: sinistra italiana già orfana della sua nuova icona. Da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando naturalmente per Nicola Fratoianni, ieri da quelle parti è stato tutto uno...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Magyar: «Meloni fa un ottimo lavoro, spero di parlarci presto». La sinistra italiana subito orfana della sua nuova icona

Magyar gela la sinistra: “Meloni fa un ottimo lavoro”. Chi lo spiega a Schlein e Conte?Ora chi lo spiega a Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni? Da domenica sera festeggiano e brindano alla vittoria di Peter Magyar e alla...

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