Pagina social di ispirazione fascista 15enne indagato a Siracusa
Un ragazzo di 15 anni di Siracusa è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura per i minorenni di Catania. Secondo le autorità, il giovane avrebbe promosso attività legate alla ricostituzione di un movimento di ispirazione fascista, attraverso la gestione di una pagina social con contenuti di ispirazione fascista. Le indagini sono in corso e al momento non sono state rese note altre informazioni su eventuali coinvolgimenti o misure adottate.
Un ragazzo di 15 anni di Siracusa è indagato dalla procura per i minorenni di Catania con l’accusa di avere promosso attività riconducibili alla ricostituzione di un movimento di ispirazione fascista. Per l’adolescente, che si trovava già in permanenza domiciliare, il Tribunale per i minorenni ha disposto la messa alla prova ai servizi sociali. Secondo quanto emerso nell’inchiesta, il quindicenne avrebbe gestito, insieme a un tredicenne, un gruppo online denominato «Nuove reclute», ritenuto dagli investigatori orientato alla diffusione di contenuti di matrice antidemocratica e neofascista. Avrebbe inoltre creato una pagina social utilizzata, secondo l’accusa, per promuovere il gruppo e invitare altri giovani ad aderire. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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