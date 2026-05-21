Pagina social di ispirazione fascista 15enne indagato a Siracusa

Un ragazzo di 15 anni di Siracusa è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura per i minorenni di Catania. Secondo le autorità, il giovane avrebbe promosso attività legate alla ricostituzione di un movimento di ispirazione fascista, attraverso la gestione di una pagina social con contenuti di ispirazione fascista. Le indagini sono in corso e al momento non sono state rese note altre informazioni su eventuali coinvolgimenti o misure adottate.

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