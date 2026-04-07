Esalta sui social l’aggressione alla professoressa bergamasca indagato 15enne di Arezzo

Da ecodibergamo.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 15 anni di Arezzo è stato iscritto nel registro degli indagati per aver pubblicato sui social media messaggi di sostegno all'aggressione avvenuta a Trescore, che ha coinvolto una docente. La polizia ha avviato le indagini per verificare il contenuto dei messaggi e l’eventuale istigazione a commettere reati. L’episodio ha suscitato grande attenzione sui social network, dove sono stati condivisi alcuni commenti riconducibili all’indagato.

IL CASO. Un 15enne di Arezzo è indagato per istigazione a delinquere dopo aver pubblicato sui social messaggi di apprezzamento per l’aggressione alla professoressa accoltellata a Trescore. Le indagini hanno rivelato contenuti violenti ed estremisti. Con un post sui social avrebbe espresso apprezzamento per lo studente che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi, nella scuola di Trescore a Bergamo. Anche per questo un giovane di 15 anni di Arezzo è indagato dalla procura minorile di Firenze per propaganda e istigazione a delinquere «per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa commessa attraverso strumenti informatici». Le indagini sono partite dal monitoraggio della Rete svolto dall’Antiterrorismo della Polizia di Stato e dall’intelligence interna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Studente 15enne indagato per istigazione a delinquere: sui social esaltava l’aggressione alla professoressa di BergamoUn quindicenne di Arezzo è indagato per aver esaltato sui social l'aggressione alla professoressa di Bergamo.

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