Studente 15enne indagato per istigazione a delinquere | sui social esaltava l’aggressione alla professoressa di Bergamo

Un ragazzino di 15 anni, residente ad Arezzo, è stato messo sotto indagine dopo aver pubblicato sui social network messaggi che esaltavano l’aggressione a una docente di Bergamo. La vicenda è stata presa in esame dalle autorità, che stanno valutando le eventuali responsabilità legali dell’adolescente. La notizia ha suscitato attenzione tra gli altri utenti e le istituzioni scolastiche coinvolte.

Un quindicenne di Arezzo è indagato per aver esaltato sui social l'aggressione alla professoressa di Bergamo. Trovati video simulanti coltellate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Arezzo, 15enne indagato per propaganda d’odio e istigazione a delinquere(Adnkronos) – Un ragazzo italiano di 15 anni è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e... Istigazione a delinquere per discriminazione razziale, perquisita l’abitazione di un 15enneAREZZO – Blitz della polizia nell’aretino, dove gli agenti della Digos di Firenze e Arezzo hanno perquisito l’abitazione di un ragazzo di soli 15... Temi più discussi: Il piano del 17enne che voleva fare una strage a scuola: Replicherò Columbine. I manuali sui colpi di Stato, gli incel, Turetta e Izzo nel cellulare; Arezzo, 15enne indagato per propaganda d’odio e istigazione a delinquere; Studente 17enne arrestato per terrorismo, la madre: Non ci crederò mai, non è capace di far male neanche ad un uccellino; Civitavecchia, 15enne trovato con un coltello a scuola: denunciato dai carabinieri. Prof accoltellata, 15enne di Arezzo esalta aggressione: indagato per istigazione all’odioLeggi su Sky TG24 l'articolo Prof accoltellata, 15enne di Arezzo esalta aggressione: indagato per istigazione all’odio ... tg24.sky.it Inneggia allo studente che ha accoltellato l’insegnante e simula aggressioni in video: indagato 15enneArezzo, scattano le perquisizioni per un adolescente. Operazione delle questure di Firenze e Arezzo. Nei giorni scorsi l’altra indagine in Umbria, a Umbertide, nei confronti di un giovanissimo che pro ... msn.com Inneggia allo studente che ha accoltellato l’ insegnante e simula aggressioni in video: indagato 15enne x.com RAID PUNITIVO DOPO LA FINE DELLA SCUOLA, STUDENTE 15ENNE IN PRONTO SOCCORSO CON LESIONI AL VOLTO:"AGGREDITO DA TRE BULLI COETANEI". È accaduto poco prima delle 14, dopo la fine delle lezioni all'Itet "Da Vinci", nei pressi di - facebook.com facebook