Il 21 maggio 2026 torna su Sky Uno e NOW la nuova stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. La trasmissione, condotta da Fabio Caressa, presenta un cast completamente rinnovato di dodici concorrenti pronti a sfidarsi in un format che punta a offrire emozioni intense. La prima puntata svelerà i dettagli del percorso e le sfide a cui i partecipanti dovranno affrontare, segnando l’inizio di un’edizione ricca di novità e suspense.

La nuova stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è pronta a partire. Il reality-avventura condotto da Fabio Caressa torna giovedì 21 maggio 2026 su Sky Uno e in streaming su NOW, con un cast completamente rinnovato e un format che promette emozioni forti. Dodici concorrenti, una giungla da attraversare e un montepremi che può ridursi a ogni passo: la sfida è tanto fisica quanto psicologica, perché ogni scelta può costare caro. Dopo il successo della prima edizione, il programma si prepara a mettere alla prova nuovi protagonisti, pronti a confrontarsi con la fatica, la fame e le proprie debolezze. Ma chi sono i concorrenti di Money Road 2026? Quali dinamiche caratterizzeranno la prima puntata? E cosa rende questa edizione ancora più avvincente? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Money Road, anticipazioni della prima puntata del 21 maggio 2026: ecco i 12 concorrenti in gara

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