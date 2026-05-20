Dopo la cronometro individuale di ieri, il Giro d’Italia 2026 è ripreso con l’undicesima tappa, una frazione che prevedeva un percorso favorevole ai fuggitivi e si è svolta secondo le aspettative. Durante la giornata, il leader della classifica generale ha mantenuto la maglia rosa, mentre i grandi favoriti si sono marcati a vicenda lungo il percorso. La tappa ha visto anche tentativi di fuga, alcuni dei quali sono stati recuperati nel finale. La corsa continua con un meteo stabile e un gruppo compatto.

Dopo l’impegnativa e complicata cronometro individuale disputata nella giornata di ieri, il Giro d’Italia 2026 è proseguito con l’undicesima tappa, che era pensata per i fuggitivi e ha rispettato il copione preannunciato alla vigilia. Le salite di Colla dei Scioli (ultimi 2,4 km al 9,3% di pendenza media) e di Cogorno (4,6 km al 6,4%) potevano rappresentare degli ostacoli per gli uomini di classifica, ma sulle due asperità e lungo le successive discese non è successo nulla di particolarmente rilevante (tranne la foratura di Beloki, poi rientrato). Resta dunque tutto invariato in graduatoria: il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, undicesima tappa: Eulalio difende la maglia rosa, i big si marcano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PERCORSO GIRO DITALIA 2026 + NOTIZIE DI CICLOMERCATO

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, fuga bidone a Potenza! Eulalio maglia rosa con minuti di vantaggio, i big si marcano

Classifica Giro d’Italia 2026, quinta tappa: Eulalio maglia rosa con una fuga bidone, vantaggio siderale sui bigUna pioggia incessante, un freddo decisamente atipico per la stagione, l’esigente salita di Monte Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% di pendenza...

Giro d’Italia 2026, Christian Scaroni: Sono uscito di classifica per concentrarmi sulla tappa di oggi x.com

From Peter Sagan to Victor Campenaerts to... the 2026 Giro d'Italia reddit

LIVE Giro d'Italia, si parte! È iniziata l'11ª tappa: 195 km da Porcari a ChiavariSi riparte con Afonso Eulalio in maglia rosa. Il portoghese della Bahrain, ha 27 di vantaggio su Jonas Vingegaard. Il primo italiano è Giulio Pellizzari, 9° a 3’36. Prima parte più scorrevole, poi p ... gazzetta.it

Giro d'Italia, come cambia la classifica generale dopo la decima tappaLa situazione dopo la cronometro Viareggio-Massa ... msn.com