Giro d’Italia 2026 fuga bidone a Potenza! Eulalio maglia rosa con minuti di vantaggio i big si marcano

Nella tappa del Giro d’Italia 2026, si è verificata una fuga che ha portato un ciclista a indossare la maglia rosa con un vantaggio significativo. La corsa a Potenza ha visto un tentativo di fuga che ha coinvolto un singolo atleta, mentre i favoriti sono rimasti nelle retrovie, marcandosi a vicenda. La vera sfida tra i big è prevista sulla salita del Blockhaus, dove si aspetta un confronto diretto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui