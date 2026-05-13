Giro d’Italia 2026 fuga bidone a Potenza! Eulalio maglia rosa con minuti di vantaggio i big si marcano
Nella tappa del Giro d’Italia 2026, si è verificata una fuga che ha portato un ciclista a indossare la maglia rosa con un vantaggio significativo. La corsa a Potenza ha visto un tentativo di fuga che ha coinvolto un singolo atleta, mentre i favoriti sono rimasti nelle retrovie, marcandosi a vicenda. La vera sfida tra i big è prevista sulla salita del Blockhaus, dove si aspetta un confronto diretto.
Doveva essere una tappa scoppiettante e lo è stata. I big però si fanno attendere: la prima vera battaglia ci sarà al Blockhaus. Frazione numero 5 al Giro d’Italia 2026 che sembra addirittura invernale: da Praia a Mare a Potenza, con le discese più importanti delle salite. Una vittoria meravigliosa, in fuga, per Igor Arrieta: una bruttissima caduta non ha fermato lo spagnolo della UAE Team Emirates – XRG che si è imposto con una rimonta incredibile. Festeggia anche Afonso Eulalio che va a vestire la Maglia Rosa. Prima parte di gara durissima, con la pioggia ed il freddo che si sono fatti sentire. Gran battaglia in gruppo e la fuga è uscita via di forza.🔗 Leggi su Oasport.it
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