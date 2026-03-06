Ceprano in lutto per la morte di Lorenzo Tomaselli storico falegname del paese

A Ceprano, la comunità si è stretta intorno alla famiglia di Lorenzo Tomaselli, storico falegname del paese, scomparso all’età di 90 anni. Tomaselli è morto a causa delle ferite riportate in un grave incidente domestico avvenuto alcuni giorni fa nella sua abitazione in località Capo Sant’Angelo. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti.

Il 90enne è deceduto al Policlinico Tor Vergata dopo un grave incidente domestico avvenuto nella sua abitazione. I funerali si stanno svolgendo nel pomeriggio di oggi nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove già da prima dell’inizio della cerimonia numerosi cittadini si sono radunati per stringersi attorno ai familiari e rendere omaggio a una delle figure più conosciute del paese. In tanti hanno voluto essere presenti per salutare per l’ultima volta l’anziano falegname, molto stimato per il suo lavoro e per il suo carattere sempre cordiale. Tomaselli era stato soccorso nel tardo pomeriggio di mercoledì dopo una caduta nella sua abitazione. Trasportato d’urgenza in elicottero al Policlinico Tor Vergata, era stato ricoverato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

