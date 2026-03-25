Il paese in lutto per la morte di Marino Scalet albergatore e insegnante di sci

A San Martino di Castrozza si piange la scomparsa di Marino Scalet, noto albergatore e insegnante di sci, morto all’età di 83 anni. La sua morte ha suscitato cordoglio tra residenti e operatori del settore turistico. Marino Scalet era proprietario dell’hotel Vienna e aveva dedicato molti anni alla formazione degli appassionati di sport invernali.

Grave lutto a San Martino di Castrozza: Marino Scalet, albergatore dell’hotel Vienna e insegnante di sci, è morto all’età di 83 anni. Marino Scalet era benvoluto dalla comunità che lo ricorda per la sua passione per lo sport e per la montagna. Alle 14.30 di oggi, mercoledì 25 marzo, si terrà una veglia funebre; il suo funerale, invece, si svolgerà giovedì 26 marzo alle 14.30 in chiesa. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il paese in lutto per la morte di Marino Scalet, albergatore e insegnante di sci Articoli correlati Il paese è in lutto per la morte di Laura: era mamma di un giovane figlioComunità in lutto a Nuvolento: Laura Milena Bodei è morta a soli 56 anni stroncata da una grave malattia. Ceprano in lutto per la morte di Lorenzo Tomaselli, storico falegname del paeseIl 90enne è deceduto al Policlinico Tor Vergata dopo un grave incidente domestico avvenuto nella sua abitazione.