Milano, 21 maggio 2026 – Nel processo che vede come imputato Pablo Gonzalez Rivas, accusato di aver ucciso Jhoanna, si sono svolte le deposizioni dei testimoni e delle parti coinvolte. Durante l’udienza, sono state mostrate lacrime e dichiarazioni che alcuni hanno definito poco credibili, mentre la difesa ha contestato alcune testimonianze ritenute infondate. La vicenda riguarda l’accusa di omicidio volontario aggravato, con l’imputato che ha deciso di non rispondere alle domande in aula.

Milano, 21 maggio 2026 – Pablo Gonzalez Rivas, imputato per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e femminicidio della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, 40enne massacrata a calci e pugni nella notte tra il 24 e il 25 gennaio dello scorso anno, ieri era in aula per l’interrogatorio della pm Alessia Menegazzo che ha coordinato le indagini. Di fronte a una verità acclarata, e validata dai risultati dell’esame autoptico, ha provato ancora a sostenere un racconto non solo non credibile, ma oltraggioso per la vittima. Gonzales uccide Jhoanna con una violenza cieca, al termine di una lite, la massacra per poi soffocarla.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pablo Gonzalez Rivas, il killer di Jhoanna e la deposizione-farsa: lacrime, bugie e oltraggi alla vittima

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