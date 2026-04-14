Omicidio Dino Carta a Foggia non regge l’ipotesi scambio di persona Il killer attendeva la vittima?

A Foggia si indaga sull’omicidio di Dino Carta, con sospetti che escludono l’ipotesi dello scambio di persona. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e analizzando le telecamere di sorveglianza per ricostruire gli ultimi momenti prima del delitto. La scena del crimine è stata sotto osservazione, mentre gli investigatori cercano di capire se il killer fosse in attesa della vittima o se ci siano altri elementi rilevanti.

Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l'ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima? Il killer potrebbe aver agito con premeditazione, conoscendo le abitudini del 42enne che era per strada con il suo cane come ogni sera. Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare della vittima cercando di scavare tra amicizie ed inimicizie del giovane, e stanno sentendo parenti e familiari di Carta. Dino Carta, di mestiere personal trainer, era molto conosciuto nella sua città per la sua attività e per l'impegno nel volontariato. Aveva una moglie e due figlie: una di dodici anni, avuta da una precedente relazione, ed una piccola di 10 mesi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l’ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima? L'inspiegabile uccisione di Dino Carta: non regge l'ipotesi scambio di persona, le piste al vaglio degli inquirentiUn omicidio talmente ‘inspiegabile’ da far serpeggiare l’ipotesi di uno scambio di persona. Omicidio Dino Carta a Foggia in via Caracciolo, ucciso sotto casa mentre era col cane con almeno 4 colpiUcciso in un agguato mentre stava passeggiando con il cane vicino casa, a Foggia.