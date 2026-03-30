Garlasco spunta ipotesi riesumazione corpo di Chiara Poggi il killer si fermò a guardare la vittima agonizzante sulla scala

A Garlasco, si sono riaperte le indagini sul caso di Chiara Poggi con l'ipotesi di una riesumazione del suo corpo. Secondo un perito forense, ci sarebbe la possibilità di analizzare nuovamente il cadavere per approfondire alcuni aspetti legati alla morte. Un testimone avrebbe riferito di aver visto il sospettato fermarsi a osservare la vittima mentre era agonizzante sulla scala.

Il perito forense Paolo Reale sull'ipotesi di riesumazione del cadavere di Chiara Poggi: "Mi pare un po’ strano perché è un’operazione tecnicamente irripetibile, quindi deve essere condotta con il contraddittorio delle parti, deve essere fatta in un certo modo" Il caso dell'omicidio di Garlas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, spunta ipotesi "riesumazione corpo di Chiara Poggi", "il killer si fermò a guardare la vittima agonizzante sulla scala" Articoli correlati Garlasco, "da dove è fuggito il killer di Chiara Poggi": l'ultima pistaL'ultima ipotesi sul caso del delitto di Garlasco? Questa volta riguarda il killer e non la vittima. Garlasco, biglietto anonimo al cimitero sulla tomba di Chiara Poggi: "È stato Marco ad ucciderla", la madre della vittima al legale: "Sto tremando"Il primo nome evocato nella conversazione tra l’avvocato Tizzoni e Rita Preda è quello di Marco Panzarasa, all’epoca uno dei migliori amici di... Garlasco, il giallo della nuova impronta. Svolta sull'omicidio di Chiara Poggi - Storie italiane 2