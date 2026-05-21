Ottimi risultati dagli studenti alle regionali

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Istituto comprensivo Coldigioco Mestica di Cingoli sta partecipando alla fase nazionale del " Trofeo Scacchi Scuola ". Si sono qualificate le squadre maschile e femminile della Secondaria di I grado di Cingoli e la squadra femminile della Primaria di Apiro. La squadra femminile di Cingoli era comporta da Fatima Nuori, Gioia Biondo, Maria Calvelli, Maria Vigoni, Mia Corsi e Vittoria Evangelisti. La squadra maschile, che ha vinto il torneo regionale, era composta da Francesco Villano, Alexander Vornic, Ettore Spadoni, Filippo Pernici, Arturo Pigliapoco e Alessandro Monti. Infine, la squadra femminile di Apiro era formata da Ambra Ciampichetti, Alessia Novelli, Kseniia Silina, Ritej Akrimi, Sofia Battistoni e Gaia Chiodi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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