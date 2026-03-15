GLI UOMINI DELLA TERRA SELVAGGIA Rete 4, ore 16.50. Con Alan Ladd, Ernest Borgnine e Katy Jurado. Regia di Delmer Saves. Produzione Usa 1958. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Due ex forzati del penitenziario di Yuma trafugano un carico d'oro da una miniera e poi lo offrono a un ricco banchiere. Questi lo prende e non paga. Anzi cerca di far uccidere i due. Mai suoi sicari avranno la peggio PERCHÈ VEDERLO Perché è un western di Delmer Daves diretto nella seconda metà degli anni cinquanta quando il regista, non ancora convertitosi sciaguratamente al melodramma sfornava un film, della prateria all'anno e azzeccava sempre. Qui ha tentato un remake western di "Giungla d'asfalto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Gli uomini della terra selvaggia", un western dagli ottimi risultati d'intrattenimento

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