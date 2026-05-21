Ottana sindaco arrestato | sospetta concussione per un’assunzione

Il sindaco di Ottana è stato arrestato con l’accusa di concussione riguardo a un’operazione di assunzione. L’indagine si concentra su presunti abusi legati a questa posizione, senza che siano stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti sequestri di dispositivi tecnologici tra Sardegna e Bergamo, ma al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali sui collegamenti tra le due aree. La vicenda è sotto verifica da parte delle autorità competenti.

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? Domande chiave Chi è il consigliere di maggioranza coinvolto nell'assunzione?. Come sono collegati i sequestri tecnologici tra Sardegna e Bergamo?. Quali prove digitali cercherà la Guardia di Finanza nei dispositivi?. Come cambierà la gestione del Comune dopo l'arresto del sindaco?.? In Breve Indagini DIGOS Nuoro avviate nel 2024 su impianti energetici nell'area nuorese.. Interrogatorio preventivo dell'11 maggio ha accelerato le procedure giudiziarie.. Perquisizioni estese a Nuoro e Bergamo con sequestro di numerosi dispositivi elettronici.. Obiettivo assunzione consigliere di maggioranza presso impianto B.E.S.S. di Ottana.. All’alba di questo giovedì 21 maggio 2026, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione a Ottana che ha portato all’arresto del sindaco Franco Saba, 61 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ottana, sindaco arrestato: sospetta concussione per un’assunzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accusato di concussione: arrestato il capo gabinetto del sindaco MastellaTempo di lettura: < 1 minutoOperazione dei Carabinieri a Benevento, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di concussione. Ieri in Campania: terremoto al comune di Benevento, arrestato dirigente per concussioneTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, martedì 31 marzo 2026. Ottana, arrestato il sindaco: è accusato di tentata concussione - VIDEOOttana Alle prime ore dell’alba, la Polizia di Stato, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il ... lanuovasardegna.it Il sindaco di Ottana Franco SabaOttana Alle prime luci dell'alba di oggi, 21 maggio 2026, la polizia, sotto il coordinamento della Procura di Nuoro, ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di arresti domiciliari per il sindaco ... lanuovasardegna.it