Caltanissetta | GPS e violenze 47enne agli arresti domiciliari

A Caltanissetta, un uomo di 47 anni è stato posto agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato. Sono state contestate a suo carico accuse di molestie, minacce e lesioni aggravate. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo. La polizia ha anche installato un sistema di localizzazione GPS per monitorare i movimenti dell’uomo.

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Caltanissetta per una serie di reati che includono molestie, minacce e lesioni aggravate. L’ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale locale su richiesta della Procura, ha portato all’esecuzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. L’indagine condotta dalla Squadra Mobile ha rivelato un comportamento persecutorio sistematico nei confronti dell’ex compagna, caratterizzato da chiamate continue, messaggi ossessivi e appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro. La vittima ha subito anche violenze fisiche, ma non si è trattato di un episodio isolato: l’uomo ha colpito anche il fratello e il padre della donna quando questi hanno tentato di fermare le sue azioni persecutorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Maltrattamenti e tentata rapina all'ex compagna: 47enne agli arresti domiciliari

Carpineto Romano. Donna 38enne di origini romene vittima di stalking da parte di un 47enne del posto e di una 51enne connazionale. Entrambi sono agli arresti domiciliariCronache Cittadine CARPINETO ROMANO – I militari della Stazione Carabinieri di Carpineto Romano, nei giorni scorsi, hanno arrestato in flagranza di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caltanissetta GPS e violenze 47enne....

Argomenti discussi: Educazione sessuo-affettiva: da Caltanissetta un percorso su consenso, sessualità e dialogo.

Stalking a Caltanissetta e minacce: arrestato 30enne per lesioniCALTANISSETTA – Nuovo episodio di stalking a Caltanissetta. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 30 anni con l’accusa di lesioni personali e violazione del d ... livesicilia.it

Violenze e segregazione a Caltanissetta, arrestato trentenne per maltrattamentiUn incubo domestico fatto di sopraffazioni sistematiche, isolamento e minacce si è concluso a Caltanissetta con l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzio ... blogsicilia.it