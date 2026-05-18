Il fiuto di Jazz incastra il pusher | 50 grammi di hashish tra gli abiti

Nel fine settimana, nel centro storico della città, la polizia locale ha intensificato i controlli antidroga, portando alla denuncia di due persone. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato circa 50 grammi di hashish nascosti tra gli abiti di uno dei soggetti fermati. La scoperta ha portato all’arresto e alla segnalazione all’autorità giudiziaria, mentre proseguono le attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

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La Spezia, 18 maggio 2026 – Weekend all’insegna dei controlli antidroga nel centro storico da parte della polizia locale, che ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria di due persone per reati legati allo spaccio. Il primo intervento ha visto gli agenti della sezione di Polizia giudiziaria monitorare con attenzione i movimenti di un ventenne che si aggirava con atteggiamento sospetto nel centro cittadino. A seguito di servizi mirati, gli agenti hanno deciso di sottoporlo a controllo. Fin da subito gli indumenti del giovane emanavano un forte odore di sostanza stupefacente, circostanza confermata anche dall’ unità cinofila Jazz, intervenuta in supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il fiuto di Jazz incastra il pusher: 50 grammi di hashish tra gli abiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il fiuto di Cooper incastra un minorenne con l'hashish in tascaÈ bastato un pomeriggio di controlli e il fiuto infallibile di Cooper per portare alla luce un episodio di spaccio nel cuore del territorio del... Cane antidroga incastra giovane di San Severo: in casa nascondeva 400 grammi tra hashish e marijuanaCane antidroga incastra giovane sanseverese, sorpreso in possesso di complessivi 400 grammi di stupefacente, tra hashish e marijuana.