Ostia raffica di arresti per droga | sequestri e inseguimento in strada

Nelle ultime ore, i carabinieri di Roma hanno arrestato 18 persone durante operazioni che hanno portato al sequestro di 3 chili di droga a Ostia. Gli interventi hanno coinvolto inseguimenti e controlli stradali, con i militari che hanno intercettato e fermato diversi soggetti. Le operazioni si sono concluse con l’arresto dei sospetti e il sequestro della sostanza stupefacente.

Ostia, 16 marzo 2026 – Negli ultimi giorni sono 18 le persone arrestate dai carabinieri di Roma, in operazioni che hanno portato complessivamente al sequestro di 3 chili di droga a di 3.500 euro in contanti. Ostia. A Ostia, i militari dell’Arma, durante un pattugliamento in via Tancredi Chiaraluce, hanno fermato per un controllo un’autovettura con a bordo un cittadino egiziano di 20 anni e una donna romana di 32 anni: la loro agitazione ha spinto a un controllo approfondito del veicolo in cui, sotto il sedile del passeggero, è stato rinvenuto un involucro contenente un chilo di hashish suddiviso in 10 panetti di hashish. L’auto e la droga sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Roma: in corso maxi controlli ad Ostia, quattro arresti e sequestri di drogaDalle prime ore di questa mattina, è in corso un’importante operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Ostia, impegnati attivamente sul...

Furti e rapine: raffica di arresti tra Roma, Ostia e FiumicinoDai negozi alle auto in sosta, controlli a tappeto della Polizia portano a nove arresti tra centro, periferie e litorale Fiumicino, 3 febbraio 2026 –...

Una selezione di notizie su Ostia raffica di arresti per droga...

Temi più discussi: Droga, raffica di blitz a Roma: 18 arresti. Dalla cocaina nell’armadio al crack nell’albero; Roma, raffica di controlli e arresti: dal tentato assalto in un bar dell’Esquilino ai blitz antidroga nelle periferie; Turisti trovati con la cocaina, lo spacciatore in un campeggio. Trovato con 6 chili di droga; Raffica di blitz contro lo spaccio nei boschi Quattro arresti e decine di dosi sequestrate.

Ostia, raffica di arresti per droga: sequestri e inseguimento in stradaNegli ultimi giorni sono 18 le persone arrestate. I controlli nel Municipio VIII, Tor Bella Monaca, Quarticciolo e Tiburtino ... ilfaroonline.it

Da Tor Bella Monaca a Ostia, maxi-blitz dei carabinieri: oltre 20 arrestiOstia, 5 febbraio 2026 – Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno condotto un servizio massivo di controllo del territorio su tutta la provincia. Le principali zone finite sotto la lente di i ... ilfaroonline.it

Ciao! Vi lascio l’episodio di analisi della Roma-Ostia 2026 di EKIDEN podcast un progetto nuovo e indipendente sulla corsa di strada! Spero vi possa interessare per noi ogni feedback è importante per crescere e far crescere il racconto del nostro meraviglios - facebook.com facebook