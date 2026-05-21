Ostia armato di coltello fa la spesa gratis in un minimarket
A Ostia, le forze dell'ordine hanno arrestato due persone in seguito a episodi di microcriminalità sul litorale romano. In un caso, un uomo armato di coltello si è introdotto in un minimarket e ha tentato di portare via merce senza pagare. La polizia è intervenuta durante un tentativo di furto e ha fermato i soggetti coinvolti. La giornata ha visto quindi due arresti legati a episodi di cronaca legati a comportamenti criminali nella zona.
Giornata movimentata a Ostia, dove le forze dell'ordine hanno eseguito due distinti arresti in seguito ad altrettanti episodi di microcriminalità avvenuti sul litorale romano. Il primo episodio si è verificato in via Capo Passero. Un uomo, armato di un coltello da cucina, ha fatto irruzione in un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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