Vigilante fa la spesa gratis per mesi nel supermercato in cui lavora sfruttando le sue mansioni | denunciato

Un buco nei bilanci durato mesi, poi i sospetti e l'intervento dell'Arma. Nei guai un 60enne Da svariati mesi, infatti, la responsabile aveva notato un ingente e inspiegabile ammanco di merce, concentrato in modo particolare sui generi alimentari e sugli articoli del reparto "non food". A seguito di ciò, la direzione aveva impresso una stretta decisiva: sono stati intensificati i controlli interni per arginare questa perdita diffusa, blindando le verifiche sulla merce in entrata e potenziando al massimo l'utilizzo dei dispositivi antitaccheggio. Contemporaneamente, il personale in cassa è stato incentivato a prestare la massima attenzione alla battitura degli articoli e a monitorare attentamente i carrelli in uscita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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