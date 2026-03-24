Armato di coltello sfonda la porta di casa e aggredisce l’ex compagna

Ha sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione dell’ex compagna, poi l’ha presa a pugni: così un 29enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel Guelfo. L’intervento dei militari è scattato dopo la richiesta di aiuto della donna. Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato la vittima in stato di forte shock e con evidenti ferite. La malcapitata ha raccontato di essere stata aggredita dall’ex compagno che, armato di coltello, era entrato in casa con la forza per poi colpirla violentemente. Alla base dell’aggressione ci sarebbe l’incapacità dell’uomo di accettare la fine della relazione, interrotta per decisione della compagna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Parigi, armato di coltello aggredisce la polizia sotto l'Arco di TrionfoVenerdì, durante una cerimonia sotto l’Arco di Trionfo a Parigi, un uomo armato di coltello ha cercato di aggredire la polizia ed è stato ferito da...

Aggredisce due turisti alla stazione Termini armato di coltello: incastrato dalle telecamereAggressione alla stazione Termini di Roma dove un uomo ha minacciato con un coltello due turisti per farsi consegnare del denaro.

Contenuti e approfondimenti su Armato di coltello sfonda la porta di...

Temi più discussi: A 14 anni accoltella un 16enne e sui social scrive: Fate i grossi ma piangete. L'aggressione a Fondi; Sparo vicino alla testa e coltello al collo per rapinare un giovane; Rapina in villa a Pavia: trovano la cassaforte vuota e picchiano il proprietario di 64 anni.

Raggiunge la ex armato di coltello: Ti scannoIl quarantenne dovrà ora rispondere di diversi reati, tra cui stalking, porto e detenzione di arma da taglio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento dell’auto di servizio ... ilfattovesuviano.it

Ajaccio: uomo armato di coltello ucciso dalla poliziaLa polizia della Corsica meridionale ha dichiarato che un individuo, che minacciava negozianti e passanti con un coltello, è stato__neutralizzato, aggiungendo che uno dei suoi agenti è rimasto ... it.euronews.com

Un giovane armato di coltello semina il panico gli agenti della volante intervenuti sul posto facebook

Serravalle, shopping “armato” di alluminio: arrestata per furto in un negozio di lusso x.com