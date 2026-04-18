Basile punta sullo Stretto | Rafforziamo l' area e rendiamo produttivo il legame Sicilia-Calabria

Un rappresentante delle istituzioni ha annunciato l’intenzione di rafforzare l’area dello Stretto, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra Sicilia e Calabria. Si prevede di ascoltare proposte e suggerimenti provenienti da forze economiche, istituzionali e associative locali, per sviluppare ulteriormente il territorio. Le attività già avviate continueranno, integrando anche le idee eventuali dei rappresentanti delle varie realtà coinvolte.

Ascoltare proposte e suggerimenti da parte delle forze economiche, istituzionali e associative del territorio in merito agli sviluppi futuri dell’Area dello Stretto, proseguendo nelle azioni già avviate nel corso dell’attività amministrativa e tenendo conto delle ulteriori idee dei rappresentanti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Il governo non userà i fondi per il Ponte sullo Stretto per i danni del maltempo in Sicilia e CalabriaIl governo ha chiuso alla possibilità di utilizzare i fondi per la costruzione del Ponte sullo Stretto per fronteggiare i danni del maltempo in...

Ponte sullo Stretto: De Luca e Basile puntano sulla leggeLa scena politica messinese si sta preparando per una nuova tornata elettorale, dove gli ex sindaci Cateno De Luca e Federico Basile hanno già...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Messina verso il voto, clima sempre più caldo: Russo rilancia il no al Ponte, Scurria all'attacco di Basile.

Ponte sullo Stretto, l'ing. Mele: «Ecco perché la mega struttura sarà un’opera sicura»Il direttore tecnico della Stretto di Messina Spa risponde: prove sperimentali e analisi sismiche ne confermano fattibilità e percorribilità ferroviaria ... lasicilia.it

Messina guarda a Reggio Calabria, la proposta di Basile per lo sviluppo condiviso: rafforziamo i trasporti e puntiamo su turismo e culturaProsegue il percorso di costruzione del programma amministrativo 2026-2031 di Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord, in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 ma ... strettoweb.com