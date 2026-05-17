Reggio Calabria | apre il nuovo terminal tra lo Stretto e l’Etna

A Reggio Calabria è stato inaugurato un nuovo terminal tra lo Stretto e l’Etna, con l’obiettivo di migliorare i servizi di accoglienza e gestione dei viaggiatori. La struttura comprende aree dedicate ai controlli di sicurezza, che potrebbero influenzare i tempi di attesa per i passeggeri. Nella zona dedicata alla cultura locale, sono stati allestiti spazi espositivi e punti informativi per promuovere le tradizioni e il patrimonio della regione. La cerimonia di apertura ha coinvolto amministratori e rappresentanti del settore turistico.

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? Domande chiave Come cambieranno i tempi di attesa ai controlli di sicurezza?. Cosa troveranno i viaggiatori nell'area dedicata alla cultura locale?. Perché la struttura è stata completata in soli dieci mesi?. Come influirà il nuovo design sul turismo internazionale in Calabria?.? In Breve Cantiere completato in soli dieci mesi nonostante le avverse condizioni meteo invernali.. Sistemi Smiths Detection e Cassioli automatizzano i controlli e la gestione dei vassoi.. Nuova area duty free e spazio museale valorizzano l'enogastronomia e la storia reggina.. Quattro gate di ultima generazione e e-gate ottimizzano i flussi dei passeggeri.. Il nuovo terminal dell’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria viene inaugurato oggi, 17 maggio 2026, con una struttura che punta a trasformare lo scalo in un hub panoramico tra lo Stretto e l’Etna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: apre il nuovo terminal tra lo Stretto e l’Etna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reggio Calabria, aperto il nuovo svincolo dellAeroporto. Cannizzaro: ringrazio Anas e Occhiuto Sullo stesso argomento Aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto sul cantiere annuncia il nuovo terminalDesign mediterraneo, tecnologia, servizi all'avanguardia e una forte impronta identitaria della città di Reggio Calabria. Aeroporto di Reggio Calabria, c'è la data di inaugurazione del nuovo terminalIl presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto aveva parlato di taglio del nastro imminente, e che mancasse poco per l'inaugurazione del nuovo... Aeroporto Reggio Calabria, inaugurato il nuovo terminal partenze. Occhiuto: Abbiamo lavorato in tempi record e questo dimostra che in Calabria si può fare #ANSA x.com Aeroporto di Reggio Calabria, inaugurato il nuovo terminal partenze FOTOE’ stata inaugurata oggi alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, la nuova sala partenze dell’aeroporto 'Tito Minnitì di Reggio Calabria. L’intervento comprende 3.600 metri quadri d ... reggio.gazzettadelsud.it Reggio Calabria, giornata storica: aperto il nuovo svincolo dell’Aeroporto, rivoluzione per la zona Sud della città | FOTO e VIDEOAnas apre oggi al traffico, prima dell’inaugurazione del nuovo terminal aeroportuale, la rampa di uscita dello svincolo di Malderiti in direzione Sud lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria. strettoweb.com