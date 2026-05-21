In Campania è stata presentata una proposta di legge per creare un Osservatorio regionale dedicato all’autismo e ai disturbi del neurosviluppo. La legge mira a coordinare le attività di diagnosi, cura e inclusione delle persone coinvolte. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi e promuovere interventi mirati. La proposta prevede l’istituzione di un organismo che monitori le iniziative e raccolga dati utili per migliorare le politiche dedicate a queste condizioni.

Proposta di legge per un Osservatorio regionale dedicato a diagnosi, cura e inclusione delle persone con autismo e disturbi del neurosviluppo.. “Ho depositato, in Consiglio regionale, una proposta di legge per l’istituzione dell’Osservatorio Campano sull’Autismo e altri disordini del neurosviluppo. Un’iniziativa per rafforzare i percorsi di diagnosi, cura, assistenza e inclusione, garantendo maggiore continuità nella presa in carico e pari accesso ai servizi su tutto il territorio regionale”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania, Gennaro Saiello. La proposta è stata condivisa e sottoscritta dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, Salvatore Flocco, Luca Trapanese ed Elena Vignati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Osservatorio sull’autismo in Campania: proposta di legge regionale

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