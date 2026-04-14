Autismo e Neurosviluppo | a Napoli presentata la proposta di legge di iniziativa popolare della FP CGIL Campania

Nella giornata di oggi, al Salone “G. Federico” della CGIL di Napoli, si è tenuta la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Funzione Pubblica CGIL Campania. La proposta si concentra sui bisogni delle persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e membri delle associazioni coinvolte nel settore.

Si è svolta presso il Salone “G. Federico” della CGIL di Napoli, la presentazione ufficiale della proposta di legge di iniziativa popolare “Disposizioni per i bisogni delle persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico”, promossa dalla Funzione Pubblica CGIL Campania.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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