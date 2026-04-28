Autismo proposta da 10 milioni per far partire la legge regionale

Una proposta di 10 milioni di euro da parte di un partito politico mira ad avviare una legge regionale dedicata all’autismo. I fondi sono stati inseriti nella variazione di bilancio e servono a mettere in atto la legge numero 14 del 2022. La proposta riguarda specificamente l’attuazione di misure e servizi destinati alle persone con autismo nella regione.

? Cosa sapere Fratelli d'Italia propone 10 milioni di euro per la legge regionale sull'autismo.. I fondi nella variazione di bilancio attuano la legge numero 14 del 2022.. Dieci milioni di euro per dare concretezza alla legge sull’autismo: è la proposta avanzata dal gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale tramite una mozione che punta a coinvolgere l’esecutivo guidato da Alessandra Todde. Il cuore della richiesta riguarda l’inserimento di queste risorse all’interno del capitolo dedicato alla sanità, durante la prossima variazione di bilancio. L’obiettivo e sociale è rendere finalmente operativa la legge regionale numero 14 del 28 luglio 2022, un provvedimento che era stato approvato con il consenso unanime nella scorsa legislatura ma che necessita ora di un sostegno economico strutturato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autismo, proposta da 10 milioni per far partire la legge regionale Notizie correlate Leggi anche: La proposta di legge regionale: "Il Terzo settore da supportare come fulcro del sistema sociale" Campania, una legge regionale contro lo spopolamento: 10 milioni per rilanciare le aree interneUna proposta di legge regionale per le aree interne della Campania, con un fondo dedicato da 10 milioni di euro l’anno e una ridefinizione dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Autismo, mozione di FdI: serve uno stanziamento di 10 milioni per l’attuazione della legge; Fdi, '10 milioni nella variazione per rendere operativa legge sull'autismo'; Regione, Piga (FDI): L’Autismo non deve essere snobbato. Subito 10 milioni per l’attuazione della Legge 14/22; Autismo in Sardegna, la mozione FdI chiede 10 milioni nella variazione di bilancio per attuare la legge 14/2022. Fdi, '10 milioni nella variazione per rendere operativa legge sull'autismo'Un finanziamento da dieci milioni di euro nella prossima variazione di bilancio per rendere operativa la legge regionale sull'autismo. (ANSA) ... ansa.it Autismo: ministero Salute e Iss, 10 milioni per rafforzare la rete nazionale dei serviziUn investimento da 10 milioni di euro per rafforzare la rete nazionale dei servizi per l’autismo, potenziare la diagnosi precoce e rendere sempre più strutturato il progetto di vita delle persone ... agensir.it Autismo, la Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmati https://www.cityrumorsabruzzo.it/abruzzo/autismo-la-regione-conosce-il-fabbisogno-ma-non-lo-copre-56-posti-necessari-solo-15-programmati.html - facebook.com facebook