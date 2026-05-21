Ospedale di Rogliano | 1,1 milioni di euro per morte da infezione
Un procedimento legale riguarda il decesso di un paziente presso l'ospedale di Rogliano, avvenuto dopo aver contratto un'infezione. Il tribunale ha stabilito un risarcimento di 1,1 milioni di euro per la morte, attribuendo la responsabilità a un ritardo nella diagnosi e nelle cure. Le indagini hanno identificato alcuni batteri come causa dell'infezione, ma i dettagli su quali siano non sono stati resi pubblici. La causa principale è stata attribuita a una diagnosi tardiva da parte del personale sanitario.
? Domande chiave Quali batteri hanno causato il decesso del paziente dopo il ricovero?. Come ha fatto il tribunale a accertare il ritardo nella diagnosi?. Perché le procedure di ventilazione meccanica hanno favorito l'infezione?. Chi deve ora garantire il rispetto dei protocolli igienici a Rogliano?.? In Breve Risarcimento di 1,15 milioni di euro oltre interessi e spese legali alla famiglia.. Paziente ricoverato il 20 dicembre 2020 per Covid-19 e polmonite a Rogliano.. Infezioni da Klebsiella Pneumoniae e Acinetobacter Baumanii identificate successivamente a Germaneto.. Giudice Maria Giovanna De Marco ravvisa mancata applicazione protocolli ministeriali a Rogliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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