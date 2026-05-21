Ospedale di Rogliano | 1,1 milioni di euro per morte da infezione

Un procedimento legale riguarda il decesso di un paziente presso l'ospedale di Rogliano, avvenuto dopo aver contratto un'infezione. Il tribunale ha stabilito un risarcimento di 1,1 milioni di euro per la morte, attribuendo la responsabilità a un ritardo nella diagnosi e nelle cure. Le indagini hanno identificato alcuni batteri come causa dell'infezione, ma i dettagli su quali siano non sono stati resi pubblici. La causa principale è stata attribuita a una diagnosi tardiva da parte del personale sanitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui