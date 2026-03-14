Risarcimento di circa 300.000 euro per morte da infezione ospedaliera | condannati Ospedale Don Gnocchi e ASL Avellino

Un tribunale ha condannato l’Ospedale Don Gnocchi e l’ASL di Avellino a pagare circa 300.000 euro di risarcimento in relazione alla morte di un paziente. Gli avvocati dello Studio Associato Maior hanno dichiarato che è stata accertata la responsabilità delle strutture sanitarie per l’infezione ospedaliera che ha portato al decesso. La decisione riguarda un caso di infezione nosocomiale.

Gli avvocati dello Studio Associato Maior: “Accertata la responsabilità delle strutture sanitarie per l’infezione nosocomiale che ha causato il decesso del paziente”. Il Tribunale di Avellino ha condannato l’Ospedale Don Gnocchi di Sant’Angelo dei Lombardi e l’ASL di Avellino al risarcimento di circa 300.000 euro in favore dei familiari di un paziente anziano deceduto a causa di una grave infezione nosocomiale contratta durante il ricovero. I fatti risalgono al 2014, quando l’uomo, ricoverato presso le strutture sanitarie Don Gnocchi-ASL, fu colpito da un’infezione da Clostridium difficile, batterio particolarmente pericoloso per i pazienti in età geriatrica e spesso associato a contesti ospedalieri in cui non sono adeguatamente garantite le misure di prevenzione delle infezioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Risarcimento di circa 300.000 euro per morte da infezione ospedaliera: condannati Ospedale Don Gnocchi e ASL Avellino Articoli correlati Studio Associati Maior ottiene risarcimento di circa 600.000 euro contro ASL Napoli 1 Centro per decesso da responsabilità sanitariaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Leggi anche: Quattro anni di chemioterapia ma non aveva un tumore, maxi risarcimento da 500 mila euro: condannata l’Azienda ospedaliera di Pisa Aggiornamenti e notizie su Risarcimento di circa 300 000 euro per... Temi più discussi: Quasi 300 milioni di risarcimenti per malasanità, l'Asl di Caserta quella che paga di più in Campania; Il destino beffardo di Giovanni Capra, morto a 102 anni: deportato dai nazisti nel '43, ottiene un risarcimento ma il ministero lo blocca (e lo tassa); Deutsche Bank, richieste di risarcimento per 850 milioni da ex dirigenti dopo il processo Mps; Cause di risarcimento alle vittime del Forteto, se ne parla in Consiglio a Vicchio. Morte per infezione ospedaliera: condannati Ospedale Don Gnocchi e ASL Avellino a 300mila euro di risarcimentoIl Tribunale di Avellino ha condannato l’Ospedale Don Gnocchi di Sant’Angelo dei Lombardi e l’ASL di Avellino al risarcimento di circa 300.000 euro in favore dei familiari di un paziente anziano deced ... irpinianews.it Quasi 300 milioni di risarcimenti per malasanità, l'Asl di Caserta quella che paga di più in CampaniaIl dossier dell'associazione Fulop presentato in Regione. La consigliera Rostan: Emorragia di risorse che potrebbero essere destinate a migliorare i servizi ... casertanews.it Il tribunale ha stabilito un risarcimento complessivo di circa due milioni di euro: 1,5 milioni destinati a Paolo Sarullo e 500mila alla madre - facebook.com facebook Una roba kafkiana. E qua incazzarsi non basta più. Bisogna incazzarsi di brutto per #PaoloSarullo. Prima il pugno che l'ha reso tetraplegico. A 25 anni. Poi le condanne agli aggressori. Ridicole. Dopo il risarcimento. Che nessuno pagherà perché i colpevoli s x.com