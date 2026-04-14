Muore dopo infezione in ospedale | condanna da 1,7 milioni Decesso evitabile
Una causa legale si è conclusa con una sentenza definitiva che condanna un’azienda ospedaliera al risarcimento dei familiari di una persona deceduta. La vicenda riguarda un caso di infezione contratta in ospedale, che ha portato alla morte della vittima. La condanna prevede un risarcimento di 1,7 milioni di euro. La decisione si basa su un procedimento giudiziario che ha accertato un eventuale caso di malasanità.
Si chiude con una sentenza definitiva, ormai passata in giudicato, una complessa vicenda di malasanità che ha portato alla condanna dell’azienda ospedaliera al risarcimento dei familiari della vittima. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito un indennizzo complessivo superiore a 1.🔗 Leggi su Casertanews.it
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