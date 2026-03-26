Il segreto millenario di Via Urbana a Roma | qui è come camminare nel tempo

Via Urbana a Roma è nota per conservare tracce di un passato millenario, offrendo un’esperienza unica a chi la attraversa. La strada, che si trova nel centro storico della città, si distingue per i resti archeologici e le strutture che si conservano sotto il livello stradale. Questo tratto rappresenta un collegamento diretto con le epoche passate, conservando elementi che risalgono a diversi periodi storici.

Ogni strada di Roma fa passare secoli di storia sotto i piedi di chi la percorre, ma tra tutte c’è la mitica Via Urbana, che sembra sospesa tra presente e passato, e nella quale ogni passo diventa un viaggio nel tempo. Un luogo discreto e affascinante, che custodisce un segreto millenario in grado di trasformare una semplice passeggiata in un’esperienza unica. LEGGI ANCHE: Gli Asburgo e l’Europa dell’arte: la visione di Jonathan Fine sulla mostra di Roma Sulle tracce dell’antica Roma: le stratificazioni di Via Urbana. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Passeggiare lungo Via Urbana vuol dire seguire il tracciato del Vicus Patricius, un’antica strada già frequentata in epoca romana dalle famiglie patrizie, tra le più influenti della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

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