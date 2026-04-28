Alatri | il segreto millenario tra mura ciclopiche e riti solari

A Alatri, le mura poligonali risalgono a un passato di migliaia di anni e sono composte da blocchi di roccia che arrivano a pesare circa 30 tonnellate. Le strutture sono caratterizzate da ingressi monumentali e si distinguono per la loro struttura ciclopica, con grandi pietre posizionate senza l'uso di malta. Questi elementi testimoniano un’antica tecnica di costruzione ancora visibile nel tessuto urbano della città.

? Cosa sapere Le mura poligonali di Alatri presentano blocchi di roccia da 30 tonnellate e ingressi monumentali.. L'antica struttura degli Hernica Saxa integra riti solari con la devozione alla concattedrale di San Paolo.. Rocce pesanti fino a 30 tonnellate compongono le imponenti mura poligonali dell’Acropoli di Alatri, un sito dove la precisione millimetrica degli Ernici ha creato una struttura che i Romani hanno poi integrato nei secoli. L’altura che domina il locale non rappresenta solo un monumento archeologico, ma un fulcro spirituale che ha attraversato le epoche. Se originariamente gli Hernica Saxa celebravano i propri riti religiosi...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alatri: il segreto millenario tra mura ciclopiche e riti solari Notizie correlate Hernica Saxa: Alatri, le Mura ciclopiche e l'Acropoli: "Simbolo e luogo spirituale degli Ernici, dei Romani e oggi degli Alatrensi"Le possenti mura poligonali dell'Acropoli di Alatri sono formate da rocce del peso fino a 30 tonnellate incastrate con precisione dagli Ernici... Gonnostramatza: tra riti antichi e il dolce segreto di su Gatou? Cosa sapere Gonnostramatza celebra il primo maggio con la diciassettesima edizione della Sagra de su Gatou.