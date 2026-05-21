Gli Ultras Osimo hanno diffuso un secondo comunicato in cui affermano che l’Osimana merita rispetto e invitano chi è interessato a intervenire, prima che la situazione peggiori. La nota arriva in un momento di tensione, con i tifosi che esprimono preoccupazioni riguardo alla condizione attuale del club. La situazione tra i sostenitori e la società sembra aver raggiunto un punto di criticità, con richieste di attenzione e intervento per evitare un ulteriore aggravarsi dei fatti.

"L’Osimana merita rispetto". Lo scrivono in maiuscolo gli Ultras Osimo che intervengono con un secondo comunicato "prima che la situazione degeneri ulteriormente". Perché nella piazza senzatesta le voci si rincorrono, addirittura che sia a rischio l’iscrizione della prima squadra. "L’Osimana ha ottenuto sul campo il mantenimento della categoria e la città vuole che nella prossima stagione venga regolarmente disputato il campionato di Eccellenza Marche, categoria minima per storia e blasone, senza alcun compromesso!". Lo chiedono gli Ultras "stanchi di queste incertezze sul futuro. Chiediamo con forza un intervento diretto e immediato da... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Osimana, mare in tempesta: "Chi è interessato agisca"

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