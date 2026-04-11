La navetta Orion ha effettuato l’ammaraggio in mare, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato le operazioni di recupero. La presenza di onde alte e mare in tempesta hanno portato a una deviazione dai protocolli abituali, rendendo necessario un intervento di emergenza per mettere in salvo gli astronauti. Le operazioni di recupero sono state caratterizzate da una certa difficoltà e richiedono ancora aggiornamenti ufficiali.

L’ammaraggio della navetta Orion ha vissuto momenti di forte tensione quando, a causa dell’instabilità del mare, le operazioni di recupero degli astronauti hanno subito una deviazione dai protocolli standard. Victor Glove e Christina Kock sono stati i primi a essere trasportati via elicottero dopo che le forti correnti oceaniche avevano impedito la stabilizzazione immediata del veicolo spaziale. Le condizioni meteorologiche e il moto ondoso hanno reso infatti impossibile per la nave di recupero avvicinarsi alla capsula con la consueta sicurezza. Per evitare pericoli maggiori, il personale medico presente sulla navetta è intervenuto direttamente all’interno della navetta per assistere l’equipaggio, mentre dei gommoni sono stati inviati sul luogo per gestire l’impossibile equilibrio del mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorno Orion: mare in tempesta e salvataggio d’emergenza degli astronauti

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