Neve a 500m e mare in tempesta | il ciclone sferza l’Italia

Un ciclone sta attraversando il Canale di Sicilia, causando maltempo su gran parte dell’Italia. Le previsioni indicano piogge abbondanti in Sicilia e nevicate a quote basse sulle Alpi occidentali. La perturbazione sta portando condizioni di mare molto agitato e temporali in diverse regioni del Sud e del Nord. La situazione atmosferica si mantiene instabile e variabile.

Un ciclone attivo sul Canale di Sicilia sta determinando una giornata di maltempo diffuso, con piogge intense previste in Sicilia e nevicate sulle Alpi occidentali a quote basse. Mentre il Nordovest affronta condizioni avverse, il Centro presenta cieli coperti ma asciutti, mentre la Sardegna si prepara a rovesci improvvisi. L’atmosfera è tesa tra le regioni del Sud dove i venti da sud stanno già agitando i mari, creando scenari di mare mosso o molto mosso che impattano direttamente sulla navigazione e sulle attività costiere. Le temperature massime oscilleranno tra gli 11°C e i 18°C a seconda della zona geografica, con un netto divario termico tra le aree interne fredde e le città costiere più miti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neve a 500m e mare in tempesta: il ciclone sferza l’Italia Articoli correlati Il Sud in ginocchio dopo il ciclone Harry: il mare cancella le coste. E ora sull’Italia arriva anche la neveIl ciclone Harry devasta il Sud Italia: mareggiate, crolli e danni per centinaia di milioni. Il ciclone Harry sferza il Sud Italia: venti a 120 Km/h, allerta della Protezione CivileParte del Sud Italia e le due Isole Maggiori entrano nella fase più critica del maltempo provocato dal ciclone Harry: si teme la burrasca più forte... Approfondimenti e contenuti su Neve a 500m e mare in tempesta il... Temi più discussi: Meteo Weekend - Vortice di maltempo sull'Italia con pioggia abbondante, vento e neve fino a bassa quota.; NEVE: il grande ritorno tra sabato 14 e domenica 15, ecco dove; Neve fino a 500m | oltre un metro di accumulo in 36 ore; NEVE: una città potrebbe rivederla domenica 15. Meteo: Neve, tra Sabato e Domenica fino a 150 cm, accumuli eccezionali sulle Alpi con l'Effetto Stau [Mappa]Effetto Stau: Sabato e Domenica accumuli eccezionali sulle Alpi occidentali Le vere protagoniste del weekend saranno le Alpi occidentali, in particolare i settori di Piemonte e Valle d'Aosta. A causa ... ilmeteo.it Meteo Prossima Settimana: Lunedì 16 Marzo Perturbazione Atlantica, calo termico di 3-5°C e Neve a 800 metriL'egemonia dell'alta pressione, già in discussione nei prossimi giorni, è destinata a subire un drastico arresto all'inizio della prossima settimana. Subito in avvio, a partire da Lunedì 16 Marzo, l'i ... ilmeteo.it Buongiorno amici! L'Italia è alle prese con un insidioso vortice ciclonico che sta portando piogge e nevicate. Ecco cosa aspettarsi oggi: NORD: Pioggia e neve oltre i 500-800m (specie al Nordovest), ma la situazione è in graduale miglioramento. S facebook Insieme a te vorrei vedere la neve che scende. Voglio vederla con te per gli anni che mi sarà possibile e quando, vecchio non ci vedrò più vorrei che tu mi descrivessi la neve e il nostro momento. Rino Spigarolo x.com