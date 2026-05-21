Orto Botanico 100mila euro per educare alla natura e alla scienza

Un investimento di 100 mila euro è stato destinato all’Orto Botanico di Padova, patrimonio mondiale Unesco dal 1997. La cifra servirà a potenziare le attività educative, culturali e scientifiche promosse all’interno della struttura. La decisione mira a valorizzare il ruolo dell’orto come spazio di apprendimento e ricerca, rafforzando le iniziative rivolte a studenti, visitatori e ricercatori. Questi fondi saranno utilizzati per migliorare le strutture, organizzare nuovi eventi e sviluppare programmi formativi.

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