Orto Botanico 100mila euro per educare alla natura e alla scienza
Un investimento di 100 mila euro è stato destinato all’Orto Botanico di Padova, patrimonio mondiale Unesco dal 1997. La cifra servirà a potenziare le attività educative, culturali e scientifiche promosse all’interno della struttura. La decisione mira a valorizzare il ruolo dell’orto come spazio di apprendimento e ricerca, rafforzando le iniziative rivolte a studenti, visitatori e ricercatori. Questi fondi saranno utilizzati per migliorare le strutture, organizzare nuovi eventi e sviluppare programmi formativi.
Centomila euro per rafforzare il ruolo educativo, culturale e scientifico dell’Orto Botanico di Padova, patrimonio mondiale Unesco dal 1997. È il finanziamento assegnato al progetto “Educare fra natura e scienza”, presentato dal Centro Ateneo “Orto Botanico” dell’Università degli Studi di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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